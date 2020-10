Un tesserato del Venezia FC positivo al covid. Rinviato il match con l'Entella

Il Venezia FC ha informato con una nota stampa che un proprio tesserato è risultato positivo al test del coronavirus e posto in isolamento rispetto alla squadra. La persona contagiata non presenterebbe i sintomi della malattia. A seguito di questa positività, constatata l'impossibilità di rinviare a domani la gara per l'impegno di martedì della Virtus Entella in Coppa Italia, la gara fra i liguri e i lagunari in programma oggi alle 15 è stata rinviata a sabato 14 novembre sempre alle 15.​

Tamponi negativi

Dalla dirigenza hanno spiegato che tutti gli altri tamponi effettuati sono risultati negativi: «La società - si legge in nota - si è tempestivamente adoperata per far porre in essere le ulteriori misure necessarie di verifica sullo stato di salute del gruppo squadra».