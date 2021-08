Henry a Venezia senza dubbi: «La serie A il campionato più difficile del mondo»

Fa centro il Venezia con l'acquisto di Thomas Henry, attaccante completo ed elemento prezioso per il reparto offensivo della compagine di mister Zanetti.

La punta, che arriva dal campionato belga, ha sposato in pieno il progetto arancioneroverde, confermando di non aver mai avuto dubbi nella scelta. Per lui un'offerta economica importante, è vero, ma molto ha inciso la volontà del ragazzo di venire in laguna: «Venezia è una squadra che ha sempre creduto in me e io ho scelto questa maglia con convinzione nonostante altre squadre avessero messo gli occhi su di me».