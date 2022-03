Pattinaggio a rotelle, il titolo provinciale di squadra va al team noalese Adhp Gruppo Cosmo

Il team noalese Adhp Gruppo Cosmo si è aggiudicato il titolo provinciale di squadra dopo le gare di pattinaggio a rotelle. «Un risultato che vale doppio in termini di soddisfazioni, perché – commenta il presidente Roberto Geronazzo – ottenuto davanti al pubblico di casa. Il titolo è stato il miglior modo per coronare una due giorni molto intensa che ha segnato il ritorno ufficiale dopo due anni di stop a causa del Covid».

Alle gare del fine settimana hanno partecipato circa 200 atleti, giovanissimi ed esordienti, provenienti da tutte le province del Veneto, che hanno dato vita ad una giornata all’insegna dello sport e dell’amicizia. Per il team noalese, oltre al titolo provinciale di squadra, anche numerosi podi. Sabato l’impianto di via Gagliardi aveva ospitato la presentazione delle squadre. Alla presenza del rappresentante dell’azienda sponsor, Fabio Cosmo, del vicesindaco Alessandra Dini, degli esponenti della Fisr e di un numeroso pubblico, i dirigenti della società hanno ricordato i principali successi della stagione 2021 e illustrato gli obiettivi per il 2022. La festa è stata impreziosita da due ospiti d’eccezione: i campioni olimpici Davide Ghiotto e Francesca Lollobrigida.