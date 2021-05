Tennis, al vicentino Tommaso Dal Santo l’Open Maschile Trofeo Studio Menin

Al Tc Dolo si è concluso l’Open Maschile Trofeo Studio Menin con 150 tennisti diretto da Andrea Spolaore con la supervisione di Alessandra Gislon. Kermesse chiusa anzitempo “da record” con una settimana prima, proprio grazie alle tensostrutture che hanno consentito il regolare svolgimento della manifestazione.

Risultati

Come da programma e da valori dichiarati, il torneo è stato d’appannaggio del numero uno, il vicentino Tommaso Dal Santo. Prima affermazione stagionale in terra veneziana e 4° Open conquistato per lui. In finale sul trevigiano con tessera vicentina Mattia Ghedin, che nulla ha potuto contro il pigliatutto Dal Santo, arbitrata dal decano padovano Gino Friso. Terzi posti l’udinese con tessera trentina Nicola Vidal e per un altro vicentino Marco Carretta. Carretta in gran stato di forma, capace di risalire dai blocchi di partenza della seconda categoria fino a scontrarsi con i big, scavalcando con merito tutti i giocatori intermedi, ma

con i granitici il percorso è ancora lungo. I tabelloni intermedi hanno visto per la quarta categoria, l’affermazione Emiliano Castagna dello Sporting Club, che da Nc si è rivelato una vera mina vagante dove è andato a sbattere anche il 4.1 Piergiovanni Drago. Per gli Nc puri, il successo ha arriso al giocatore di casa Marco Burighel su Jacopo Frassini della Canottieri Padova.

Allo Sporting Mestre 12° Memorial Ermanno Orler, curato da Vincenzo Tonicello con la supervisione di Simone Zucchetti che sta coordinando le esigenze dei 200 tennisti. Domenica giornata di gare per i seconda categoria e le chiusure dei draw intermedi.

Domenica 30 giornata dei quarti di finale. Alle 19.30 il maestro di casa Mario Radic, verificherà le energie del patavino Marco De Rosa che nella mattinata è stato impegnato a Milano per la B1 a squadre. Gli altri quarti nei campi adiacenti in contemporanea il bolzanino Erwin Troebinger con Nicola Vidal, udinese in forza al Trento ma che gioca prevalentemente negli Usa con classifica

italiana 2.3. La partita più equilibrata ed incerta sembrerebbe quella tra il maestro del Green Garden Marco Rampazzo ed il funambolico tennista bellunese in forza alla Canottieri Padova Daniele Valentino. Sarà proprio il vincente di questo match a trovare Lunedì in semifinale il favorito Nicola Ghedin 2.1 trevigiano in forza alla Canottieri Padova. Nel draw intermedio interessante lo scontro tra i compagni di club del Tc Mestre Matteo Bernath Boetto e Giovanni Licori, prossimi militanti in seconda categoria, che si terrà alle 17.00 odierne. Al Tc Mirano dal 12 al 20 Giugno 51^ Edizione del Beppino Bovo torneo giovanile under 12-14-16 condotto

da Loris Marcolin. Iscrizioni entro il 10 Giugno all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@tennismirano.com .