Tutto pronto per il primo torneo di regular season al Green Garden

Tutto pronto al Green Garden per il primo torneo regular stagionale. In palio il titolo di 4ª categoria veneziano ed un biglietto per le finali regionali del circuito. Finali regionali dove confluiranno i vincitori dei titoli provinciali. Draws regionali in tutt’Italia per portare i vincitori nel tabellone di qualificazione degli internazionali d’Italia. Opportunità unica, questa, che dalla provincia passando per la regione, porta alle qualificazioni di Roma.

L’Open regionale che si svolgerà per il maschile al Plebiscito di Padova dal 19/3 al 08/04 e per il femminile a Verona, porta in dote 10.000 euro in palio per il singolare, 3.000 per il doppio e per i migliori di 3^ categoria 800 euro. In lizza quindi dal 12 al 27 Febbraio, 59 uomini e 12 donne nel singolare e 10 nel doppio maschile e 4 nel femminile, diretti da Fabio Sapori con la supervisione di Matteo Rossetto. Sabato dalle ore nove in campo i non classificati.

Rodeo record con 106 iscritti per la 2^ Edizione Candy Bowl che si terrà il 12 e 13 Febbraio al Tc Arca 974 di Spinea. I ragazzi dai 12 ai 16 anni saranno suddivisi in sei draw, diretti da Enrico Bortolamei con la supervisione di Federica Vinci.

Al Republic di Jesolo Rodeo di San Valentino maschile e femminile fino ai 3.1, con una trentina di contendenti. Dirige Maria Laura Perini con la supervisione di Alessandro Mior. A Camponogara Rodeo di 4^ Fornea Impianti con 32 giocatori diretti da Alessandra Gislon.