Terraglio Volley, il torneo di Natale compie 9 anni

Tre giorni di full immersion nel volley femminile hanno caratterizzato, con grandi numeri, la nona edizione del Torneo di Natale Panpiuma della Terraglio Volley: una gioiosa "macchina da guerra" che tra il 27 e il 29 dicembre ha coinvolto 27 società, oltre 50 squadre di categoria dall'Under 12 all'Under 18 e 13 impianti cittadini, per un totale di 286 gare.

La cerimonia di premiazione, con la partecipazione del vicesindaco di Venezia Andrea Tomaello, si svolge al teatro Corso di Mestre, in corso del Popolo, con inizio alle 16.30 di venerdì 29 dicembre. I posti a sedere sono completamente gremiti ed è stato allestito un sistema di amplificazione presso il foyer per consentire, a chi non ha potuto accedere in sala, di seguire comunque lo svolgimento della cerimonia.

A torneo concluso, ecco i risultati delle fasi finali: