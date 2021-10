Tennisti veneziani brillanti in trasferta. Open di Chioggia agli ottavi di finale

Il Rodeo maschile Open Michele Carletti di Volpago è stato vinto dal veneziano Filippo Moggian Barban. Il tennista del Tc Mestre si è imposto di misura sul favorito Angelo Rossi al tie beak. Quindi pronostici non rispettati, per questa 18^ edizione, anche se gli equilibri erano perfetti. Due vittorie per Moggian Barban che ha relegato al terzo posto il giocatore trentino Alessandro Cella ed una per Rossi dell’Eurotennis Treviso che ha eletto l’altro bronzo, la vera sorpresa del torneo, Stefano Pinzan.

Brillante terzo posto colto dal maestro portogruarese 3.1 Alain Puppo al rodeo Open di Casale di Scodosia (Padova). Oltre ad essersi imposto nel draw di terza il tecnico del Tc Portogruaro, ha vinto con un 2.8 lombardo e sgraffignato tre giochi al vincitore, il 2.6 Lorini.

Open maschile a Chioggia

A Chioggia è iniziato il main draw dell’Open maschile con montepremi di 1.000€ diretto da Filippo Spinello con 50 contendenti. Il draw di 3^ ha emesso le sue sentenze e gli abbinamenti. Questi gli incontri di martedì 12:

alle ore 17 il trevigiano Edoardo Cheriè Ligniere gioca con l’udinese Michele Comuzzi e Riccardo Parravicini veneziano con tessera del Tc Padova incrocia la racchetta con il patavino del Tc Padova Umberto Ciato.

alle 19 il sassarese Leonardo Mazzucchelli di stanza nel veneziano con Riccardo Opi del Green Garden e Luca Pavan under 16 dello Schio con il bassanese Filippo Bonamin.

Nel weekend 16 e 17 a Mirano 5° Rodeo d’autunno per giocatori di 2^ categoria maschile e femminile. Sarà diretto da Loris Marcolin che accetterà le iscrizioni via mail entro le ore 12 del 14/10 segreteria@tennismirano.com.

Rodeo di 3^ categoria maschile alla Canottieri Mestre per il weekend 23 e 24 Ottobre sotto la direzione di Roberto De Rossi e Guido Lazzarini con la supervisione di Costantino Zorico. Iscrizione entro le ore 12 del 21/10 via mail: tennis@canottierimestre.it.