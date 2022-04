Torneo racchette di legno, ecco com'è andata

Al Republic di Jesolo il 25 aprile si è svolto il torneo di tennis vintage, con racchette di legno, ad estrazione doppio giallo. Sedici le coppie in gara per una giornata all’insegna del divertimento. Nove i giochi da vincere per aggiudicarsi ciascun incontro. Due i draws, vincenti e perdenti, quasi come quelli da beach volley: d’altronde qui a Jesolo beach ci siamo abituati, commenta il winner Alessandro Mior che in coppia con Dimitri Fratus ha conquistato le due racchette di legno. In finale hanno lasciato indietro per 9/6 Franco Piovesan e Gianni Bertolin. Terzi posti per Egidio Marcon-Gianluca Carraro e Matteo Daniel-Paolo Santin.

Formula accattivante quella del doppio giallo in quanto le coppie venivano formate a sorteggio, e le racchette di legno non hanno agevolato le evoluzioni tecniche. Quindi i giocatori dovevano destreggiarsi tra molte incognite. Ovviamente soltanto i più esperti, ed i più tenaci, sono riusciti ad emergere dando il meglio sé.

Tutto pronto per i tornei giovanili a Bibione, dove si terrà la prima tappa veneta e l’unica friulana del 17° Kinder Tennis Trophy. Il master finale sarà a Roma dal 23 al 31 luglio. Dal 30 aprile all'8 maggio ci saranno i tennisti MINI dai 9 ai 12 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 28/4. Dal 7 al 15 maggio toccherà agli JUNIOR dai 13 ai 16 anni, iscrizioni entro le ore 12 del 05/05, sul portale MyFit della Federtennis, così come per tutte le competizioni di questo 2022. Al Tc Dolo dal 14/5 al 28/5 Open maschile trofeo Studio Menin. Iscrizioni entro le ore 12 del 12 maggio fino ai 3^ categoria.