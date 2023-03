Tennis, Filippo Lazzari il titolo di campione provinciale del singolo al Republic Jesolo

E’ di Filippo Lazzari il titolo di campione provinciale del singolo. Al Republic di Jesolo per giocatori di 4^ categoria il torneo Ibi fase provinciale, singolo e doppio maschile dal 25/2. Erano in 32 gli iscritti coordinati da Alessandro Mior. Il giocatore del Tc Venezia si è imposto in due set sul player di casa Matteo Zuccon. Terzi posti per Marco Barosco del Foxalta e per Andrea Marchesan del Caorle. Si è distinto nel corso della manifestazione con 5 vittorie Alessandro Paladini del Tc Mira.

Nel doppio vincono i lidensi del Ca’ del Moro Fulvio Colonna e Andrea Rizzo impegnati a fondo dal duo Andrea Morando e Luca Chiandotto del Noventa di Piave. Ci sono voluti tre set per determinare i vincitori.

Prossimi tornei:

Presso la Canottieri di Mestre 11 e 12 Marzo Rodeo Under 12 e 14 maschile e solo 14 femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 09 Marzo. A Mirano 11 e 12 Marzo Memorial Giorgio Bertagna Rodeo maschile di 3^ Categoria, ammessi al massimo 48 giocatori. Iscrizioni entro le ore 12 del 9/3. Per il Tpra Road to Rome al Ca’ del Moro maschile entry level e femminile expert 11 e 12 Marzo.

Sempre Tpra 11 e 12 Marzo entry level 50 singolare maschile e femminile al Tc Dolo.