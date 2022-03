Si conclude nel weekend il torneo dedicato a giovani tennisti da 10 a 16 anni

Presso il Tc Mestre di Via Olimpia sono scesi in campo 156 giovani tennisti dai 10 ai 16 anni, diretti da Filippo Moggian-Barban con la supervisione di Nicoletta Bortolozzo. Nel pomeriggio di sabato le semifinali e domenica tutte le otto finali.

Ci sono in competizione dalle 12 Filippi-Bottosso e Jorga-Anoè Borgatti per l’under 12: alle 13 scendono in campo Basilone-Lawrence e a seguire Basilone-Fonte. Alle 14 Di Giusto-Zuin per l’under 14 maschile, per il femminile Arrighetti-Franzoi e Cavasin-Minzat; per l’under 16 Bottino-Buzzatti e Zanella Cattaneo. Alle 15.30 Zema V-Minzat e Zema N-Pavanello per l’under 12 femminile per il draw azzurro Archenti-Modenese.

Giornata con la scuola sul territorio per i maestri dello Jesolo Republic. Hanno interessato il Verga di Piazza Milano e la scuola D’Annunzio. Lo staff composto da Magnus Lundgren, Mariaelena Camerin e Matteo Zuccon hanno coinvolto nella disciplina del tennis 500 giovani, attività messa a disposizione del sodalizio jesolano, a titolo gratuito.

Domenica dalle 15 a Portogruaro 3 le partite del torneo di doppio maschile per i soli giocatori di 2^ categoria. Dalle 15.00 Speronello-Marfia affronteranno il duo De Gasper-Cheriè. La coppia internazionale che ha guadagnato punti Atp con due scavezzacolli che il doppio lo sanno giocare bene. Alle 16.30 il duo vicentino Francesco Ferrari e Matteo Meneghetti il primo di ritorno dagli states con il muscolare Meneghetti reduce da un ottimo paio di stagioni incroceranno le racchette del campione del mondo over 35 Luca Serena che si avvale della compagni del trevigiano Angelo Rossi, già vincitori all’Open di Trieste di fine anno. Competizione altamente spettacolare con 1.000 € di montepremi, che potrà essere osservata dalla capienti tribune del Club. Dirige Rinaldo Tassile.