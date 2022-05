Tennis, presentato il torneo Wta 125 con main sponsor Confindustria Ve-Ro

A Rovigo, nella sede di Confindustria Venezia-Rovigo, venerdì 27 conferenza stampa di presentazione dell’evento dell’anno per il tennis veneto. Sull’erba di Gaiba dal 13 al 19 giugno andrà in scena il “Veneto Open Internazionali Confindustria Venezia e Rovigo”. Torneo del circuito professionistico mondiale femminile, Women’s Tennis Association, che oltre al montepremi da 115.000 $ assegnerà dei punti per il ranking mondiale, ma sarà uno degli 8 tornei mondiali su erba naturale. Questa kermesse sarà una di quelle preparatorie per quello più storico, ricco e prestigioso di Wimbledon, tempio del tennis mondiale.

Partner principale di questa avventura, Confindustria di Venezia e Rovigo. Intervenuto il vice Paolo Armenio ha così dichiarato: «Confindustria è da sempre vicina allo sport a ai suoi valori: il rispetto, la disciplina, l’impegno e la sana competizione. L’impresa è un elemento insostituibile, e svolge un ruolo attivo all’interno della società civile. Per questo crediamo nella necessità e nell’importanza di fare sistema con il territorio e valorizzare le sue potenzialità. Eccoci quindi pronti a cogliere questa opportunità di crescita economica e di promozione all’estero».

Il sogno Gaibledon si è concretizzato. In dieci anni di duro lavoro questo direttivo di giovani, da un’area dismessa del calcio è entrato a far parte del circuito mondiale dei tornei professionistici. Eccoli: Elia Arbustini (presidente), consiglieri: Giacomo Papola (vice), Matteo Bizzi comunicazione e marketing, Elisa Milani segreteria e amministrazione, Giacomo Fantini staff e manutenzione.

Sei i campi a disposizione in erba 100% chemical free e mantenuta rasata a 8 mm come previsto dal circuito. 20.000 metri quadri di superficie del Club. A disposizione dei soci c’è anche un campo in terra rossa.

Per assistervi, oltre che da remoto, sulla piattaforma Eurosport, saranno a disposizione 712 posti in tribuna da prenotare sul sito www.veneto.open.it. Ingresso libero fino al giovedì 16/6 poi dal venerdì inizierà l’ingresso a pagamento. Il prezzo intero è di 15 euro ma gli sconti per tennis club e per i ragazzi saranno molteplici.

Per il gioco giocato, il direttore Fabio Morra in sede di presentazione stampa ha già annunciato la wild card del club che sarà la canadese Eugenie Bouchard. Il tabellone senza qualificazioni sarà direttamente a 32, dove troveranno 3 wild card della federazione italiana Tennis che verranno nominate da Tathiana Garbin, responsabile del settore tecnico e due da parte dell’organizzazione Wta. A scalare le altre 26 che si sono prenotate di diritto, dalla n° 58 mondiale l’americana Madison Brengle, la n°61 belga Alison Van Uytvanck, l’olandese n°76 più famosa Arantxa Rus. Ci sarà Lucia Bonzetti n°83 ma anche Martina Trevisan che proprio in questi giorni è storicamente entrata negli ottavi del Roland Garros, torneo parigino su terra. Il cut off attualmente è fermo alla 143 mondiale, ma le esigenze e gli infortuni sono sempre in agguato.

Ciò che sarà sicuro è lo spettacolo che queste tenniste offriranno, ribadisce Fabio Morra. Attendiamo pubblico dalle vicine province di Venezia, Rovigo, Mantova, Padova e Ferrara, ma sicuramente verranno anche da molto più lontano.

Eventi collaterali, sabato 11 Coldiretti ed Agrichef a Villa Morosini di Polesella per cerimonia del sorteggio. Players party a Lendinara palazzo Malmignacchi. Mercoledì 15 la classica 1000 miglia passerà davanti al Tc Gaiba. Sabato 18 e domenica 19 sarà possibile sorvolare il delta del Po ed affiumarvici con gli idrovolanti. Questo in collaborazione con Aipo ed Assonautica. Partenza proprio da Gaiba.

Le poste italiane hanno costruito per l’occasione un annullo filatelico saranno presenti sabato 18. Alle premiazioni sarà presente la presidente del Senato Casellati accompagnata dalla fanfara dei carabinieri. I premi invece dei classici piatti, coppe o insalatiere varie, sono stati realizzati dei vasi, dai migliori maestri vetrai di Murano.