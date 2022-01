Trofeo Aquarius Tc Mirano, vittoria per Parravicini e Peverato

Rodeo Open trofeo Aquarius al Tc Mirano, maschile e femminile, coordinato Adriano Toniolo e dagli ufficiali di gara Gianpiero Scanferlato e Costantino Zorico. Non molti gli iscritti a questa competizione, che ha messo in vetrina tanti giovani. Il torneo è andato al veneziano Riccardo Parravicini con tessera del Tc Padova. In finale ha regolato il suo compagno di club Jacopo Menegazzo al terzo set. Terzi posti per il Pinturicchio trevigiano Massimo Bonacina che da 3.1 ottiene un ottimo bottino e per il vicentino diciassettenne Pietro Cappellaro, entrambi con due vittorie.

Nel femminile in cima ci è arrivata l’under 18 veronese Samira Peverato che è stata impegnata con la finalista Silvia Alletti soltanto nel secondo set. La sammarinese è riuscita a scavalcare al terzo set in semifinale l’altra veronese Sofia Sambù relegandola al terzo posto. L’altro bronzo è andato alla 3.2 under 18 bresciana Elena Montin.

Prossimi appuntamenti

Al Tc Dolo Rodeo di 3^ categoria maschile che verrà giocato nei giorni 29 e 30 gennaio. Iscrizioni entro le ore 12 di giovedì 27.

Weekend 12 e 13 febbraio a Camponogara Rodeo di 4^ maschile trofeo Fornea Impianti. Iscrizioni entro le ore 12 del 10 febbraio.

Torneo regular dal 12 al 27 febbraio, tappa provinciale del Bnl di 4^ categoria con incontri di singolo maschile e femminile e doppi maschile e femminile. Torneo riservato esclusivamente ai tesserati per i circoli della provincia di Venezia. Sarà il Green Garden Village ad ospitare questa kermesse diretta da Fabio Sapori sotto la supervisione di Matteo Rossetto. I finalisti parteciperanno alla tappa regionale. Iscrizioni entro le ore 12 del 10 febbraio.