Orari di gioco del day 1 Wta 125 Trofeo Confindustria Venezia Rovigo

Questi gli orari di gioco del day one sull’erba di Gaiba Wta 125, che fino al 19 giugno ospita il Veneto Open Internazionali Confindustria Venezia e Rovigo: torneo del circuito professionistico mondiale femminile, Women’s Tennis Association, che oltre al montepremi da 115.000$ assegnerà dei punti per il ranking.

Ecco l’orario di gioco degli 8 incontri di lunedì 13.

Iniziano alle 12.00 sul campo 1 la svizzera Ylena In-Albon 119 con la francese Chloe Paquet 101.

Alle 12.30 sul centrale Lucia Bronzetti n°72 e tds numero 3 opposta alla lituana Justina Mikulskyte n°202.

Verso le 13.30 circa incontro a seguire sul campo 1 la ceca Linda Fruhvirtova n°184 con la rumena Ana Bogdan n°91.

Alle 14.00 sul campo numero 2 il doppio Gumulya-Hsyeh contro Diatchenko-Kalashnikova.

Alle ore 14.00 circa sul centrale la wild card della federazione italiana Matilde Paoletti n°970 incrocerà la racchetta della svizzera Susan Bandecchi n°190.

Alle 15.00 circa court 1, l’ungherese Fanny Stollar 150 con la francese Harmony Tan 121.

Alle 15.30 circa sul court 2 il duo Mihalikova-Minnen contro Mikulskyte-Tjandramulia.

Alle 17.30 sul centrale la belga Ysaline Bonaventure 170 con la russa Elina Avanesyan n°138.

Per chi non potesse partecipare dal vivo alla manifestazione da venerdì a domenica gli incontri del campo centrale si potranno vedere sul canale Eurosport 2 (disponibile su Sky, Dazn e TimVision) e anche in live streaming su discovery+; mentre da lunedì a giovedì, sempre i match del centrale, saranno disponibili in streaming sul canale YouTube Gaibledon. L’ingresso sarà libero nelle prime giornate di gare (con prenotazione obbligatoria), sarà previsto invece un biglietto nelle ultime tre giornate quelle di venerdì – sabato e domenica.

Per acquistare i biglietti è disponibile un apposito link nel sito dedicato al torneo www.venetopen.com (modalità vivamente consigliata). Ci sarà anche un Welcome point allestito al circolo in via Alcide De Gasperi n. 15 a Gaiba (RO), che potrà vendere gli eventuali biglietti rimasti, ma solo con carta di credito o bancomat. Il costo del biglietto intero sarà di 15 euro, ridotto per ragazzi dai 12 ai 18 anni 5 euro, gratuito per under 12, disabili e accompagnatori, al prezzo si deve aggiungere il costo della prevendita. Nel caso di appassionati che facciano parte di un tennis club, è possibile acquistare carnet da 5 o 10 biglietti, validi per la data scelta, ad un prezzo speciale: 5 biglietti 70 euro, 10 biglietti 120 euro, più costi di prevendita.

Mercoledì 15 la classica 1000 miglia passerà davanti al Tc Gaiba. Sabato 18 e domenica 19 sarà possibile sorvolare il delta del Po ed affiumarvici con gli idrovolanti. Questo in collaborazione con Aipo ed Assonautica. Partenza proprio da Gaiba. Le Poste italiane hanno costruito per l’occasione un annullo filatelico e saranno presenti sabato 18.