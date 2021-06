Trofeo Orler dello Sporting all'epilogo

Allo Sporting Mestre 12° Memorial Ermanno Orler, curato da Vincenzo Tonicello con la supervisione di Simone Zucchetti che sta coordinando le esigenze dei 208 tennisti. Finale inaspettata e tutta veneziana quella allo Sporting Mestre. Il maestro di casa Mario Radic ed il maestro del Green Garden si contenderanno l’ambito trofeo.

Che Radic potesse aggiudicarsi la gara con Nicola Vidal, giocatore che milita nei campionati Usa, rimasto parecchio ad attività ridotta negli ultimi mesi, poteva anche essere prevedibile, ma il colpaccio su Nicola Ghedin da parte di Rampazzo era fuori dai listini dei bookmakers. Rampazzo in crescita continua tale da scardinare il granitico Ghedin è un fatto che rende merito al veneziano. Sotto nel primo set Rampazzo non si è dato per vinto e rimetteva in equilibrio l’incontro, ed il terzo set giocato punto a punto, premiava la resistenza del tecnico del Green che si aggiudicava l’incontro al tie-break. Quindi il primo di giugno alle 15.00 derby veneziano e, a questo punto, tutti i giochi sono possibili.

In serie B1 il team maschile del Ca’ Del Moro, vince in casa con i milanesi del Milago per 4-2 portandosi al secondo posto. Mercoledì 2 trasferta ad Arezzo che stanno occupando dopo 3 giornate l’ultima posizione. Vincono Comisso, Marchesan e Speronello. Marchesan e De Col riescono a portare a casa l’intera posta impedendo ai lombardi il pareggio dopo le sconfitte di De Col e Speronello-Orso.

Al Tc Mirano dal 12 al 20 Giugno 51^ Edizione del Beppino Bovo torneo giovanile under 12-14-16 condotto da Loris Marcolin. Iscrizioni entro il 10 Giugno all’indirizzo di posta elettronica: segreteria@tennismirano.com.

Dal 26/6 al Davis di Mestre torneo giovanile dai 12 ai 16 anni maschile e femminile entro il 24/6 per e mail all’indirizzo tennis.davis.mestre@gmail.com