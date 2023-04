“Trofeo terraglio” di nuoto FINP, i padroni di casa centrano il primo posto

Si è conclusa dopo un paio d’ore di notevole livello tecnico l’edizione numero 25 del “Trofeo terraglio” di nuoto FINP, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico.

Coordinata dalla responsabile regionale Sandra Benedet, la kermesse era inserita nel calendario ufficiale del Circuito FINP Interregionale ed era valida anche per le classifiche del “Trofeo Futuri Campioni” promosso dalla stessa Federazione. Impeccabile l’organizzazione della società ospitante, che in occasione del quarto di secolo festeggiato dal Trofeo ha voluto mettere società, atleti, giudici e staff nelle migliori condizioni per vivere al meglio una giornata che non ha tradito le aspettative. 11 le società iscritte alle gare, per un totale di 36 tra atlete ed atleti: A.S.D. Atlantide O.N.L.U.S., Adus Triestina Nuoto Asd Alba Chiara Onlus, Asd Buonconsiglio Nuoto, Asd Civitas Vitae Sport Education, Asd Trivium, Asd Verona Swimming Team Polisportiva Terraglio ssd, Sport Life Onlus asd, Sportivamente Belluno Srl Ssd, Arca Di NoA? ?Onlus

Al termine delle competizioni grande soddisfazione per i padroni di casa: la Polisportiva Terraglio ha infatti centrato il primo posto nella classifica generale superando i 10.600 punti finali, grazie ai cronometri registrati dal team composto da Maria Rozalia Bellin, Alvise Costantini, Giorgia Molani, Jacopo Mozzato, Maya Olivieri, Emma Simion e Marta Pozzi. Quest’ultima (classe S9) ha mandato a referto i due migliori risultati al femminile della giornata, con il fantastico tempo di 01.17.90 sui 100 Stile e di 00.36.90 sui 50 Stile: riscontri che confermano la dimensione consolidata dalla promessa classe 2000 anche in ottica nazionale, mentre per il resto della selezione allenata da Mirco Castellani e dallo staff tecnico composto da Diana Drezzadore, Silvia Zambolin, Marco Codato e Alberto Franceschi, Matteo Codato, Andrea Battagia, Stefania Spizzotin e Martina Favaretto(preparatrice atletica).

Tra i maschi hanno destato grande impressione l’Azzurro delle Fiamme Oro Francesco Bettella (cat. S1), padovano tesserato per la Civitas Vitae Sport Education, il bellunese Enrico Giacomin (cat. S7) e il veronese Andrea Tremoli (cat. S10), emersi con cronometri impressionanti in un contesto generale davvero di alto livello. Dietro la Polisportiva Terraglio la classifica ha visto piazzarsi al secondo posto i modenesi dell’Atlantide ONLUS (9015.09 punti) e al terzo il Verona Swimming Team (7003.66 punti). Soddisfatta la responsabile FINP per il veneto, Sandra Benedet: «Un’organizzazione impeccabile ed una bellissima giornata di agonismo nella sua accezione migliore, quella del massimo sforzo accompagnato dal massimo rispetto tra tutti gli atleti. Complimenti alla Polisportiva Terraglio per l’importante traguardo dei 25 anni del suo Trofeo, una continuità che conferma la serietà di questa realtà verso lo sport per atleti disabili, e complimenti anche per il primo posto in classifica generale naturalmente».

Prima delle gare, tra sabato e domenica mattina l’impianto di via Penello aveva garantito allo staff degli specialisti FINP di procedere con l’annuale appuntamento per le classificazioni degli atleti: un momento fondamentale e di grande responsabilità, che proprio presso la Polisportiva Terraglio ha ormai da alcuni anni trovato l’ambiente ideale: “Il ringraziamento mio personale e di tutta la FINP va al presidente Davide Giorgi e al vice-presidente Giovanni Pozzi per la squisita disponibilità”, ha proseguito la Benedet. “Le classificazioni sono fondamentali e presuppongono un impegno notevole sia dei classificatori, sia della struttura ospitante. Tutto è andato per il meglio, e certamente anche l’anno prossimo saremo nuovamente qui per svolgere questa operazione”.