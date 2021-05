Uno scudetto "lungo" 75 anni: la Reyer femminile è campione d'Italia

La Reyer entra nella leggenda: con la vittoria tutta al femminile per 72-58 contro il Famila, infatti, la società guidata da patron Brugnaro diventa la prima società italiana a vincere il Tricolore sia a livello maschile che a livello femminile. Un trofeo che per le ragazze mancava da ben 75 anni.

La sconfitta a Schio contro le campionesse in carica ma la consapevolezza di essere la squadra da battere: il team in rosa dell'Umana approccia gara 5 con la giusta forza e concentrazione: uan gara giocata intensamente in difesa e vinta anche grazie alle prestazioni di giocatrici quali Howard, 18 punti, e Pan e Carangelo con 15. La festa scudetto femminile potrebbe contagiare anche i colleghi maschi impegnati nel parquet di Sassari per i playoff.

Parziali: 18-15; 38-23; 56-39

Umana Reyer: Bestagno 3, Carangelo 15, Howard 18, Pan 15, Natali, Petronyte 5, Fagbenle 11, Meldere, Attura, Penna 5. All. Ticchi.

Famila: Keys 4, Mestdagh 16, Cinili 5, Gruda 8, De Pretto ne, Andrè 10, Dotto 2, Trimboli ne, Harmon 2, Sottana 11. All. Vincent.