L'Umana Reyer femminile inizia gli allenamenti: nuova stagione alle porte

Le ragazze dell’Umana Reyer iniziano a correre! Dopo aver completato l’iter per l’idoneità sportiva sottoponendosi alle visite mediche per la pratica agonistica – presso la Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier di Treviso – e ai test sierlogici e tamponi, il gruppo orogranata ha potuto iniziare gli allenamenti collettivi. Agli ordini dei preparatori atletici Davide Rocco e Alvaro Grespan le ragazze, quasi al completo (mancano solo Anderson e Petronyte attese per il fine settimana), hanno svolto la prima sessione atletica sui campi da calcio del Venezia FC.

Staff

Insieme a coach Giampiero Ticchi presenti anche gli assistant coach Massimo Romano, Juan Pernias e Nicolas Zanco, coach delle giovanili orogranata e head coach del Ponzano Basket, società aderente al Progetto Reyer. Sono aggregate alla prima squadra per la preparazione anche le giovani Noemi Celani e Elena D’Este.