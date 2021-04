La Reyer femminile a caccia della finale: la presentazione nelle parole di Petronyte

Giovedì 29 aprile la Reyer affronterà la Virtus Segafredo Bologna nella partita di gara 2 di semifinale. Gintare Petronyte ha presentato il match: «Domani giochiamo gara 2 di semifinale, è un’altra partita e si riparte da 0-0. Loro saranno molto determinate a non farci vincere, sono sicura che sarà una partita difficile perché lotteranno fino alla fine. Concentrazione, determinazione e motivazione saranno fondamentali per noi, per fare una bella partita. Il nostro unico pensiero è quello di chiudere la serie già domani, giochiamo in casa e vogliamo la finale. Ottenerla già domani significherebbe, inoltre, avere qualche giorno in più per prepararla. Vogliamo far tornare l’Umana Reyer in finale, è tanti anni che manca a Venezia, non vediamo l’ora di scendere in campo e giocare la nostra miglior pallacanestro possibile. Abbiamo grande fiducia in noi stesse e grandi motivazioni».