Umana Reyer partner di Avis: «Promuovere l'associazione è quasi un dovere»

L’Umana Reyer è lieta di annunciare di essere al fianco di Avis nell’opera di sensibilizzazione sui valori della donazione del sangue. Nell’ambito della partnership al Taliercio e sui social saranno trasmessi messaggi per sottolineare l’importanza di un piccolo gesto che può essere fondamentale per la vita di un’altra persona. E’ solo un primo passo di una collaborazione che in futuro sfocerà in altre attività congiunte.

Partnership importante

«Promuovere AVIS per Reyer è quasi un dovere – spiega Paolo Bettio, responsabile Marketing dell’Umana Reyer – abbiamo la fortuna di avere anche un pubblico giovane e sono proprio i giovani che vogliamo sensibilizzare sull’importanza della donazione del sangue. Io ho iniziato a donare il sangue solo qualche anno fa e devo dire che mi sono rammaricato di non averlo fatto prima. La donazione è un atto che ti gratifica tantissimo, richiede un impegno veramente minimo (3, 4 volte all’anno) e soprattutto può salvare vite umane. Significa fare qualcosa di concreto per il prossimo e tanto per citare un noto claim, ciò non ha prezzo». «Questa per noi è una partnership importantissima – spiega anche Tito Livio Peressutti, presidente di Avis Provinciale Venezia – i campioni hanno accettato la nostra sfida, sono scesi in campo insieme a noi per raccontare ai tifosi, ai ragazzi e a tutta la popolazione l’importanza del Dono. Lo hanno fatto consapevoli della loro capacità di raggiungere le nuove generazioni e sicuri dell’importanza di un messaggio che riguarda tutti noi, non solo i soci Avis, i donatori e chi grazie al sangue donato si è salvato ma anche tutta la società civile. Il messaggio arriverà a tutti gli spettatori non solo a parole ma anche con la loro esperienza in prima linea».