Un giovane veneziano per due volte sul podio del Tcr Italy

Anche nella tappa di Misano lo scorso 7 maggio, il veneziano Filippo Barberi, classe 2005, ha replicato la conquista del terzo posto già ottenuto a Imola lo scorso 23 aprile nel Campionato TCR Italy, ruote coperte.

Dopo aver ottenuto per due anni consecutivi un 3° posto nel Campionato Italiano IAME Series Italy nei kart,il Rookie del Team Aikoa Racing di Venezia, ha dimostrato di avere anche tutte le carte in regola per sfidare i piloti di grande esperienza che partecipano al Campionato TCR e si è guadagnato per due volte su due, un meritatissimo 3° posto con la sua AUDI RS3 by AUDI SPORT con cambio DSG, al suo esordio nel racing.

Ora attendiamo la terza tappa che lo vedrà tornare in auto nella pista del Mugello e lottare per aggiudicarsi altri riconoscimenti e rappresentare al meglio i giovani talenti veneziani.