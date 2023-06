Una palestra all'aperto nei giardini di Sant'Elena

Sport all'aperto e aree verdi più vivibili: sono gli obiettivi alla base della realizzazione delle nuove aree fitness sul territorio comunale. L'ultima nata, in ordine di tempo, è quella inaugurata giovedì sera all'interno dei giardini di Sant'Elena. Al taglio del nastro il vicesindaco con delega allo Sport Andrea Tomaello, a fare "gli onori di casa" la squadra Juniores femminile del Venezia Fc, accompagnata dalla responsabile del settore Grazia Trentin. Con loro anche alcuni atleti del Cus Venezia.

Alla cerimonia hanno preso parte anche il consigliere delegato del sindaco ai Rapporti con le isole, Alessandro Scarpa Marta, e il consigliere comunale Nicola Gervasutti, il presidente e vicepresidente della Municipalità di Venezia-Murano-Burano, Marco Borghi, e Lorenzo Pacagnella, oltre ai consiglieri Monica Poli e Roberto Lazzaris Bertoldi. Presenti anche il direttore della direzione sviluppo, promozione della città e tutela delle tradizioni e verde pubblico, Marco Mastroianni e l’amministratore unico di Vela spa, Piero Rosa Salva.

«La struttura che inauguriamo va ad aggiungersi a quelle già aperte lo scorso mese di aprile al Lido e al parco Catene di Marghera - ha detto Tomaello - Il progetto è stato avviato due anni fa con la realizzazione della prima palestra inclusiva all'aperto al parco Albanese a Mestre. Le quattro aree sono state finanziate interamente con i fondi React Eu per un investimento di 105 mila euro, con l'obiettivo di promuovere lo sport all'aperto in sicurezza ma anche per rendere più vivibili questi spazi essenziali della nostra città», ha aggiunto il vicesindaco ringraziando per il sostegno Massimo Zanotto, presidente del Cus e delegato provinciale Coni.

Nel corso della cerimonia il vicesindaco Tomaello ha annunciato che entro la fine dell'anno è prevista l'apertura di altre aree fitness «equamente distribuite su tutto il territorio comunale tra Venezia, Mestre e isole». Come avvenuto per le precedenti, la realizzazione delle nuove palestre all'aperto sarà finanziata con i fondi React Eu.