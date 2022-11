Serie D, l'Union Clodiense cade in casa con la Virtus Bolzano e perde la vetta

L'Union Clodiense viene sconfitta 2-1 al Ballarin dalla Virtus Bolzano e perde il primato della classifica, ora occupato proprio dalla formazione altoatesina. Momento sicuramente non ottimale a livello di risultati per la squadra di Andreucci che ha totalizzato un punto nelle ultime tre partite.

Nel primo tempo succede tutto sommato poco, meglio l'Union che però non riesce a concretizzare. Da segnalare che i granata al fischio d'inizio hanno indossato una maglia con la scritta "Sempre al tuo fianco cap" in vicinanza al capitano Marco Cuomo, apertamente contestato dalla curva chioggiotta anche ieri con lo scriscione "Cuomo vattene". Nella ripresa in pochi minuti la Virtus va due volte a segno: al 7' Mayr sfrutta una corta respinta della difesa dopo un'azione personale di Osorio e da dentro l'area fredda Zecchin, al 10' Monticelli sbaglia un passaggio che viene intercettato da Kaptina il quale anticipa l'uscita del portiere e insacca. Uno-due tremenda per l'Union che prova a scuotersi con i cambi e appena prima della mezzora accorcia con il subentrato Calabrese su calcio di rigore. I granata ci credono e attaccano con tutti gli effettivi nel finale: al 40' Calabrese con una botta da fuori colpisce la traversa, al 45' il tiro quasi a botta sicura di Finazzi viene deviato in modo decisivo da un difensore. Il match finisce qui, Union Clodiense-Virtus Bolzano 1-2.