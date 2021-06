Vasco Vascotto è il campione italiano Match Race 2021

Dopo tre giorni di regate, tenutesi nel tratto di laguna antistante l'isola di San Servolo e l'isola di San Giorgio Maggiore (sede della Compagnia della Vela), Vasco Vascotto si è classificato primo (CDV Muggia - Alberto Barovier, Maciel Cicchetti). Il campionato italiano Match Race - Coppa Salone nautico ha decretato il suo vincitore che rimarrà in carica per un anno.

La gara

A bordo della flotta di Sb20 messa a disposizione dal circolo nautico veneziano, undici equipaggi si sono sfidati in tre belle giornate di sole, caratterizzate da un vento su?ciente in un ottimo campo di regata. Durante la manifestazione sportiva non si sono mai verificati intoppi né organizzativi, né dal punto di vista dell'ordine pubblico. «È stato un onore che la FIV ci abbia delegati a organizzare questo campionato, abbiamo visto una partecipazione di grandissimi atleti, insieme a velisti più giovani, che si sono dimostrati essere all'altezza dell'impegno sportivo, particolarmente elevato», ha commentato l'ospite, il presidente della Compagnia della Vela Pier Vettor Grimani. La finale, tra Vascotto e Rocco Attili (Centro Velico 3V - Ludovico Mori, Francesco Gambuli) è stata molto combattuta, conclusasi sul filo del rasoio.

Le sensazioni

«Era due anni e mezzo -spiega Vascotto- che non salivo in barca, da 15 anni non timonavo, la vittoria è una sorpresa, una di quelle vittorie che hanno il connotato dei cuoricini, fatta con degli amici Maciel Cicchetti e Alberto Barovier, con cui navighiamo insieme da più di 30 anni. Molti dei ragazzi non erano anche nati, una soddisfazione più unica che rara. Grazie alla Compagnia della Vela e al Salone nautico che hanno permesso tutto ciò. Ma anche a tutti i ragazzi giovani, il futuro è loro, però per una volta…». Il campione da poco sbarcato da Luna Rossa ha proseguito: «Fortunati, abbiamo portato a casa il programma completo in una cornice unica, non possiamo lamentarci del vento, abbiamo regatato bene. Un abbraccio alle "all generation", oltre alle "new generation", Tommaso Chie?, Michele Ivaldi, che continuano ad essere velisti eccezionali». Una battuta l'ha o?erta anche Rocco Attili: «Ha vinto l'esperienza, l'emozione di regatare contro un grande campione ci ha messo un po' in di?coltà, quando in finale abbiamo capito di potercela giocare, siamo stati alla pari gli ultimi tre match, ma non è bastato».

Classifica

Terzo Jacopo Pasini (CV Ravennate - Federico Pasini, Michele Mazzotti)

Quarto Riccardo Sepe (Circolo della vela di Roma - Gianluca Parasole, Simone Taglialatela)

Quinto Michele Ivaldi (Club canottieri Roggero di Lauria - Cesare Trioschi, Matteo Simoncelli)

Sesto Giovanni Saccomani (Compagnia della Vela di Venezia - Nicolò Zanchi, Jacopo Pajer)

Settimo Tommaso Chie? (CN Marina Carrara - Alessandro Banci, Paolo Acinapura)

Ottavo Andrea Micalli (Yacht club Adriaco - Federico Salpietro, Dario Perini)

Nono Marco Scalabrin (Associazione velica Lido - Giovanni Boem, Matteo Puggina)

Decimo Fabio Larcher (Canottieri Garda Salò - Albini Fabrizio, Diego Larcher)

Undicesimo Stefano Bragadin (Circolo nautico Chioggia - Gianluca Celeprin, Enrico Stievano)