Venezia ancora attivo sul mercato, Mazzocchi e Forte in arancioneroverde

Il Venezia ha acquisito a titolo definitivo dalla società A.C. Perugia Calcio il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Pasquale Mazzocchi. Il difensore classe 1995, ha sottoscritto con il club arancioneroverde un contratto triennale fino al 30 giugno 2023.

Carriera

Cresciuto calcisticamente al Benevento e successivamente all'Hellas Verona, in carriera ha vestito le maglie di Bellaria, Pro Piacenza, Rimini e Parma, con cui ha conquistato 3 promozioni consecutive, dalla Serie D alla Serie A, totalizzando complessivamente 64 presenze.

Nelle ultime due stagioni sportive ha vestito la maglia del Perugia in Serie B, scendendo in campo 57 volte, corredate da 1 gol e 6 assist.

Francesco Forte

A titolo definitivo dalla Juve Stabia arriva anche Francesco Forte. L'attaccante classe 1993 ha sottoscritto col club arancioneroverde un contratto triennale fino al 30.06.2023. Dopo essersi laureato Campione d'Italia con la Primavera dell'Inter nella stagione 2011/12, Forte in carriera ha vestito le maglie di Forlì, Lucchese, Cremonese, Teramo, Perugia, Spezia e Waasland-Beveren per poi passare nel corso della stagione 2019/20 alla Juve Stabia, dove ha disputato la sua miglior stagione segnando 17 reti. Francesco Forte verrà presentato alla stampa domani mattina alle ore 11 presso la sede della società in Viale Ancona, 43 a Mestre.