Venezia sfortunato ma debole, l'Atalanta passeggia: ottavo ko consecutivo

Ottava sconfitta di seguito per il Venezia, 1-3 il passivo contro l'Atalanta. Che la partita fosse complicata lo si sapeva: i lagunari hanno provato a uscire allo scoperto ma troppo tardi e alla fine hanno avuto la peggio.

La partita

Il primo tempo comincia a tinte arancioneroverdi: al 5' Henry porta la squadra in vantaggio con un bel colpo di testa ma l'arbitro annulla per un fuorigioco millimetrico. Una doccia fredda che paralizza i veneti e gli avversari ne approfittano: al 12' Palomini conclude colpendo il palo, un minuto dopo Muriel spreca. Il Venezia fatica, i bergamaschi ci riprovano, Ceccaroni salva sulla linea. Solo alla mezzora gli uomini di Zanetti alzano il baricentro ma un'incredibile carambola in area, ad una manciata dalla fine, premia Pasalic che insacca il vantaggio fortunosamente. Nella ripresa il copione non cambia e l'Atalanta trova subito il raddoppio: Muriel di forza serve Zapata che non sbaglia lo 0-2. Il Venezia prova la reazione ma l'inerzia della gara resta immutata: Muriel al 55' centra ancora il palo mentre al 63' infila di testa lo 0-3. Finalmente i lagunari provano a giocare senza riserve e provano a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Al 68' il duo Aramu-Henry confeziona una buona occasione che finisce per il colpire il palo. Poi, all' 80' arriva finalmente il gol della bandiera siglato da Crnigoj. Troppo tardi, però, per tentare di cambiare le sorti del match.

Interviste

Zanetti nel post partita commenta: «Gli episodi ultimamente non sono mai dalla nostra parte. Abbiamo una condizioni psicologica difficile, dopo il gol annullato ci siamo abbassati troppo e poi l'1-2 loro ci ha messo in difficoltà e siamo usciti troppo tardi. Non possiamo pretendere che la nostra gente ci sostenga, veniamo da un periodo difficile troppo lungo. La situazione è dura, abbiamo un calendario non semplice ma abbiamo partite dove possiamo fare punti. Io non mollerò mai, sarò l'ultimo a mollare questa barca».