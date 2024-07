Venezia, Busio e Tessmann convocati dagli Usa per le Olimpiadi

Gianluca Busio e Tanner Tessmann sono stati convocati dalla nazionale olimpica degli Stati Uniti per il torneo di Parigi 2024. Ne dà notizia sui social il Venezia Fc, dove militano i due calciatori statunitensi, facendogli le congratulazioni. I due calciatori sono stati scelti dal tecnico Marko Mitrović per rappresentare la nazionale degli Stati Uniti d’America alle Olimpiadi di Parigi 2024 che si terranno dal 21 luglio al 11 agosto. Una comunicazione certo apprezzata dai due, e in controtendenza rispetto a quella di altri club, che preferiscono che i loro giocatori non partecipino al torneo olimpico.

I centrocampisti arancioneroverdi, classe 2002 (Busio) e 2001 (Tessmann), dopo le due amichevoli contro Paraguay (13 luglio) e Spagna (18 luglio), affronteranno la Francia il 24 luglio alle 21:00 e la Nuova Zelanda il 27 luglio alle 19:00 allo stadio Vélodrome di Marsiglia per poi sfidare la Guinea il 30 luglio alle 19:00 a Saint-Etienne. In caso di passaggio della fase ai gironi del torneo, i quarti di finale si disputeranno il 2 agosto, mentre la semifinale e la finale sono in programma rispettivamente il 5 agosto e il 9 agosto, ricorda il comunicato del Venezia.