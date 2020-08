Il Venezia si affida a un giovane attaccante olandese: arriva Dennis Torset Johnsen

Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Amsterdamsche Football Club Ajax il diritto alle prestazioni sportive del giocatore classe 1998 Dennis Torset Johnsen.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Carriera

L'attaccante, già nazionale norvegese Under 18 e Under 21 ha sottoscritto col club un contratto quadriennale fino al 30.06.2024. Cresciuto nelle giovanili del Tiller, nel 2014 è passato al Rosenborg per essere successivamente acquistato nel 2015 dagli olandesi dell'Heerenveen. Nel 2017 Johnsen passa all'Ajax; con i lancieri disputa 41 partite segnando per 9 volte tra le fila dello Jong Ajax. Nel gennaio 2019 torna in prestito all’Heerenveen dove gioca 13 partite di campionato per passare successivamente, nel luglio 2019 al PEC Zwolle, dove gioca 25 partite mettendo a segno 2 reti.