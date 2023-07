Al via i primi test atletici del Venezia, parte la vendita del pacchetto family

Si respira aria di nuova stagione per il Venezia. In attesa del ritiro estivo, infatti, i giocatori hanno fatto un tour a Ca Venezia con le prime visite mediche e i primi test atletici. Il 10 luglio poi partenza per Falcade con allenatori, staff e giocatori che alloggeranno presso l’Hotel Belvedere mentre gli allenamenti si svolgeranno presso il Centro Sportivo di nuova realizzazione.

Da ieri partita, per quanto riguarda gli abbonamenti, anche la vendita del pacchetto family (fino al 9 per ex abbonanti), mentre a partire dal 10 luglio sarà acquistabile da tutti.