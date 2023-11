Il Venezia entra nelle scuole: ecco il progetto "Futuri Leoni"

Si è svolta questa mattina presso la sala stampa di Ca' Venezia la presentazione del nuovo Progetto Scuole del Venezia. Il progetto, patrocinato da 2M Holding S.p.A e Nico S.p.A., e denominato "Futuri Leoni Arancioneroverdi", si pone come obiettivo la diffusione del tifo sano attraverso attività ludico motorie all'interno delle scuole primarie della provincia di Venezia.



I tecnici del Venezia entreranno quindi in circa 20 istituti promuovendo lo sport come una attività positiva, sana e divertente per gli oltre duemila bambini che parteciperanno all'iniziativa. Gli istituti coinvolti inoltre potranno mettere a disposizione dei propri studenti e familiari promozioni speciali per assistere alle partite ufficiali della Prima Squadre del Venezia FC presso lo stadio P.L. Penzo.



Filippo Antonelli, General Manager & Sporting Director Venezia, spiega: «Rafforzare la vicinanza e il legame con il nostro territorio è un principio fondamentale voluto fortemente dal presidente Duncan e i suoi soci che sta accompagnando il nostro lavoro quotidiano. Per questo motivo, abbiamo deciso di intraprendere un percorso che ci porti nelle scuole con la Venezia FC Academy per farci promotori di valori che riteniamo importanti per la crescita di bambini e ragazzi. Siamo fermamente convinti, infatti, che lo sport sia fondamentale nella nostra società, come strumento di unione e ispirazione. E se è importante per gli adulti, lo è ancora di più per i giovani, poiché rappresenta un potentissimo motore di crescita per il loro sviluppo fisico, mentale e relazionale.»



Alessandro Piovesan, Presidente Venezia FC Academy, ha commentato: «Ci tenevo a ringraziare il Presidente Duncan Niederauer e tutti i soci per aver creduto nella crescita e lo sviluppo del settore giovanile. Il progetto scuola nasce 3 anni fa con l’Academy Venezia FC come attività sportiva trasversale al calcio per incentivare la pratica dello sport in maniera professionale con un percorso di attività sportive in forma ludica fatte da istruttori qualificati dello Staff del Venezia FC Academy. Mai come quest’anno si lavorerà sulla crescita dei bambini attraverso gli insegnamenti dello sport e, con l’arrivo del Direttore Antonelli, ormai da diversi mesi si percepisce una bella atmosfera con tante famiglie, ragazzi e ragazze che vengono al Penzo a seguire la squadra e a divertirsi. A questo progetto parteciperanno circa 20 scuole primarie, che considero un’ottima base di partenza per poter poi crescere ulteriormente. Vediamo lo sport come attività didattica pura, non come complemento alle altre materie, e riteniamo che questo sia un approccio molto internazionale ed un segno di grande lungimiranza del nostro club.»

E a proposito di giovanissimi: proprio ieri vasto era il pubblico di bambini e ragazzi all'inaugurazione del nuovo negozio del Venezia FC a Ca’ Venezia, quartier generale arancioneroverde. All’evento hanno partecipato, oltre alla dirigenza del club, anche i calciatori della prima squadra maschile Mato Jajalo, Jesse Joronen e Francesco Zampano che si sono intrattenuti con i tanti tifosi presenti per firmare autografi e scattare delle fotografie.