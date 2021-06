Il Venezia di serie A vestirà Kappa: stretta una partnership con il brand

Niente più Nike, il Venezia di serie A vestirà Kappa. La partnership Venezia x Kappa, annunciata oggi, presenta l'incontro tra due marchi che «bilanciano lo sport con la moda e il calcio retrò con il lifestyle moderno».

La collezione sportiva

Negli ultimi anni Kappa ha creato diverse collezioni sportive e streetwear viste nel calcio, e per il brand torinese è un’occasione per far vivere uno stile peculiare in una delle città più belle del mondo. Nella stagione inaugurale della loro partnership, Venezia e Kappa rilasceranno una collezione di quattro kit.