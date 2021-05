La sfilata in laguna del Venezia in serie A, striscione sullo sfondo: «Marco libero»

Nel pomeriggio di sabato il corteo della squadra in centro storico prima della tappa al Taliercio. Bocalon portato in spalla a San Marco

Un nuovo attestato di stima dei tifosi al passaggio della sfilata della squadra del Venezia, passata in serie A dopo la sfida play off con Cittadella. Oggi, sabato 29 maggio, la città ha accolto incitando con applausi i giocatori che hanno attraversato il canal Grande a bordo di un'imbarcazione arrivando a San Marco. Più tardi sarà la volta della tappa al Taliercio a Mestre, intorno alle 17. Sullo sfondo al balcone, lo striscione per la liberazione dell'imprenditore veneziano Marco Zennaro imprigionato in Sudan. Bocalon portato in spalla a San Marco: trionfo per lui: cori, video e foto al giocatore che ha segnato il gol del pareggio giovedì sera al Penzo di Venezia.