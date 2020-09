Coppa Italia, show di Johnsen e il Venezia ne fa due alla Carrarese

Nella gara di Coppa Italia contro la Carrarese il Venezia vince grazie alla personalità di Johnsen.

La partita

Nella prima frazione i lagunari cercano di rendersi pericolosi ma la Carrarese non resta a guardare: da calcio piazzato alcune delle situazioni più intriganti degli avversari che con Caccavallo rischiano il vantaggio al 21', bravo Pomini a salvare. Non mancano le incursioni in avanti nemmeno da parte del Venezia che al 27' trova forse la sua più ghiotta occasione dei primi 45' con Johnsen, la palla però sfila di poco fuori. Al 51' l'arbitro decreta un rigore per il Venezia, dopo un'ottima azione di Johnsen, ma la conclusione di Forte viene respinta dall'estremo difensore della Carrarese. Il Venezia insiste e al 65' trova la rete: è ancora Johnsen a costruire una bella azione e a finalizzarla con un delizioso pallonetto. Nel finale Bjarkason colpisce anche un palo prima che al 90' i padroni di casa chiudano il match ancora con il 2-0 di Johnsen.

Venezia-Carrarese 2-0

Marcatori: 65′ e 90′ Johnsen

Venezia (4-3-1-2): Pomini; Mazzocchi (24′ st St Clair), Cremonesi (34′ st Svoboda), Marino, Molinaro; Crnigoj (24′ st Rossi), Vacca, Bjarkason; Di Mariano (34′ st Fiordilino); Johnsen, Forte (13′ st Karlsson). A disposizione: Lezzerini, Ferrarini, Modolo, Bocalon, Karlsson, Svoboda, De Marino, Pimenta. All. Zanetti

Carrarese (4-2-3-1): Pulidori; Ermacora, Grassini, Borri, Agyei; Luci (42′ st Fortunati), Schirò; Foresta, Pavone, Caccavallo; Fantini.

A disposizione: Mazzini, Imperiale, Calderini, Pasciuti, Infantino. All. Baldini