Accelerata del Venezia in zona playoff: contro il Chievo finisce 3-1

Prova di forza del Venezia che contro il Chievo si porta a casa tre punti grazie ad un'ottima prestazione.

La partita

Che il Chievo fosse un osso duro per il Venezia lo si scopre dall'inizio con la partenza sprint degli avversari. Il Venezia si affaccia in avanti seriamente al 24' quando con Forte sfiora il vantaggio, ma il Chievo risponde con la grande occasione di Canotto fallita clamorosamente da due passi. Il Venezia allora accelera e al 41' trova il vantaggio con Crngoj che nonostante un controllo difettoso insacca. Nella ripresa le due squadre lottano accanitamente e sfiorano la rete in più di un'occasione ma è il Venezia al 22' a trovare il raddoppio con il rigore di Forte guadagnato da Ricci. Il Chievo non demorde e trova il gol del 2-1 con Canotto. È un break per i gialloblu perché il Venezia chiude i giochi con il gol di Di Mariano, che corona una prestazione da urlo schiacciando l'acceleratore verso la zona playoff.