Un Venezia spumeggiante apre il campionato in modo convincente: 3-0 contro il Como

Partenza alla grande per il Venezia che in casa al Penzo incassa una bella vittoria per 3-0 facendo divertire i tifosi nell'esordio stagionale contro il Como.

La partita

Già la prima frazione appare piuttosto frizzante con i padroni di casa sul pezzo. Così, dopo pochi minuti in cui le due squadre prendono le misure, arriva già la prima rete arancioneroverde, firmata Pierini. Siamo al 19': Johnsen supera Semper e appoggia al centro dove si fa trovare pronto l'arancioneroverde per insaccare. Johnsen è una spina costantemente nel fianco, così come Pierini. E sono ancora i due a duettare a meraviglia al 32': l'apertura del primo diventa un cucchiaio di miele per il secondo che si coordina e firma il 2-0. Il Venezia sembra incontenibile e pressa l'avversario per tutta la prima frazione. Nel finale avrebbe la ghiotta occasione di segnare la tripletta, ma il Como si salva. Nella ripresa ci provano prima gli avversari con Cutrone che calcia bene, ma Joronen si fa trovare pronto. Ma è solo un lampo perchè poi i lagunari tornano alla ribalta e al 54' trovano la terza segnatura con Pohjanpalo, bravo a infilare sottomisura. La partita resta molto intensa, Johnsen, migliore in campo, è imprendibile e continua a creare, Pohjanpalo ci riprova ma senza fortuna. Nel finale si respira un po' ma è Cheryshev, all'86' a divorarsi il poker con un bel tiro dalla distanza. Si va negli spogliatoi con un 3-0 rotondo e convincente da parte del Venezia che festeggia l'inizio di campionato con una bottiglia di spumante.