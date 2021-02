Venezia ancora una risposta positiva: con la Cremonese è 3-1

Il Venezia dà ancora una risposta positiva ai suoi tifosi e chiude la pratica Cremonese con tre gol. Due le reti segnate dal 90' in poi.

La partita

La partita comincia con qualche difficoltà per il Venezia che seppur inizialmente generoso, subisce due buone occasioni da parte della Cremonese con Strizzolo che solo per poco non trova il vantaggio. Appena due minuti dopo, al 32', l'azione del vantaggio arancioneroverde: Di Mariano di testa, la palla viene respinta da Carnesecchi ma rimbalza su Bianchetti che la manda in autorete. E' 1-0. Molti i cambi nella ripresa che parte in modo equilibrato per entrambe le compagini. Al 78' il raddoppio dei lagunari: Maleh serve Forte che controlla e conclude con un bel tiro nello specchio. Imprendibile per gli avversari ed è 2-0. Al 90' la partita non finisce, anzi. Prima è la Cremonese ad accorciare le distanze con Ciofani che anticipa Pomini e si guadagna un rigore, trasformato dallo stesso attaccante. Poi al 93' c'è ancora spazio per un gol, la terza rete del Venezia: è Jonhsen a riescire a penetrare in area e con una conclusione chiudere la gara sul 3-1.

Venezia-Cremonese 3-1

Reti: 35′ aut. Bianchetti (V), 79′ Forte (V), 90’+1 Ciofani (C) su rig., 90’+3 Johnsen (V)

Venezia: Pomini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Felicioli; Fiordilino (73′ Taugourdeau), Maleh; Aramu (64′ Johnsen), Esposito (64′ Crnigoj), Di Mariano (84′ Dezi); Forte (84′ Bocalon).

A disp.: Carotenuto, Lazar, Molinaro, Cremonesi, St Clair, Svoboda, Ricci.

All.: Paolo Zanetti

Cremonese: Carnesecchi; Zortea (35′ Pinato), Bianchetti, Coccolo, Valeri; Bartolomei (82′ Buonaiuto), Castagnetti; Valzania, Gaetano (55′ Colombo), Baez (82′ Celar); Strizzolo (55′ Ciofani).

A disp.: Alfonso, Volpe, Fiordaliso, Fornasier, Gustafson, Nardi.

All.: Fabio Pecchia