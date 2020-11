Colpo Venezia: i lagunari si confermano e con due gol battono l'Empoli

Colpo dei lagunari: contro l'Empoli il risultato non cambia e il Venezia, nella giornata di recupero del match sospeso causa nebbia sabato, confermano i due gol di siglati da Forte e Fiordilino e battendo i toscani salgono a dieci punti in classifica. Al momento gli arancioneroverdi si confermano la migliore difesa della serie B in compagnia del Frosinone.

