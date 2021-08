Coppa Italia, Venezia Frosinone a Ferragosto: aperta la prevendita

A Ferragosto il Venezia si gioca la prima partita importante della stagione. È aperta dalle 12 di oggi la prevendita per i trentaduesimi di Coppa Italia Tim che vedrà gli arancioneroverdi sfidare a Ferrara il Frosinone Calcio. L'appuntamento sarà allo stadio Mazza, il 15 agosto a partire dalle 20.45.

La società fa sapere che nel rispetto delle normative covid in vigore, l’accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori di green pass o di un certificato del tampone eseguito entro le precedenti 48 ore l’orario della gara. Chi ne fosse sfornito non potrà accedere allo stadio anche nel caso in cui abbia aquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato.

Al prefiltraggio sarà misurata la temperatura corporea da parte di steward che saranno anche muniti di smartphone per il controllo della certificazione verde. Il tifoso al gate dovrà esibire un documento in corso di validità, il biglietto nominativo ed avere con sé una mascherina che dovrà indossare per tutta la permanenza all’interno dello stadio. I tifosi, per tutta la durata dell’evento, potranno occupare esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto.

Costo biglietti e modalità acquisto

Per garantire la tracciabilità degli acquisti, il tifoso potrà acquistare un solo biglietto per transazione attraverso il solo canale web gestito da Ticketone sul sito sport.ticketone.it. Di seguito il costo dei biglietti:

TRIBUNA: blu pari/dispari, € 20,00; azzurra pari/dispari, €18,00; bianca pari/dispari, € 10,00

GRADINATA: gold, € 18,00; centrale est/ovest, € 13,00; laterale est/ovest, € 8,00

GRADINATA LATERALE EST OSPITI: curva est, € 8,00

I biglietti per il settore ospiti potranno essere acquistati solo ed esclusivamente online fino alle ore 19 di sabato 14 agosto. I tifosi in possesso di Voucher (rimborso rateo non goduto stagione 2019/20) potranno utilizzarlo già da questa partita indicandolo al venditore prima dell’acquisto. In caso di transazione effettuata online al momento del pagamento si potrà inserire il codice che darà diritto ad utilizzare il credito residuo.

I biglietti possono essere acquistati online sul sito: sport.ticketone.it con modalità print@home, o allo Store M9 di via Pascoli 11 a Mestre (da martedì a venerdì 15-19, sabato 9-13 e 15-19); da giovedì 12 agosto alle 9 anche nelle seguenti Agenzie Vela:

Tronchetto Agenzia dalle 08.30 alle 18.30

Negozio P.Roma (fronte Calatrava) dalle 08.30 alle 18.30

Lido Sme dalle 08.30 alle 18.30

I bambini fino agli 8 anni (non compiuti) accedono gratuitamente in tutti i settori ma devono essere in possesso del titolo di accesso. Le prevendite abilitate all'emissione dei biglietti per i bambini sono lo Store M9 di Mestre e i due Punti Vela.