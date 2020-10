Il Venezia costruisce ma il Frosinone è più cinico: al Penzo finisce 0-2

Il Venezia dopo l'ottimo avvio di campionato incontra il Frosinone di Alessandro Nesta.

La partita

Una gara difficile quella degli arancioneroverdi che approcciano il match comunque senza timidezza: Bocalon, Capello, Mazzocchi e Maleh impensieriscono non poco la retroguardia ciociara fino alla mezz'ora quando per ben due volte il Venezia, prima con la girata di Capello, poi con il corner di Taugordeau, sfiora il vantaggio. Bravo Bardi a salvare i suoi. Nel finale di tempo la gara si fa più nervosa ma il the caldo arriva sullo 0-0. Nella ripresa i lagunari ripartono compatti all'attacco ma al 58' arriva la doccia fredda: Rohden riesce ad agganciare la palla e indisturbato serve Novakovich che gela Lezzerini. Il Venezia fa pressione ma al 72', da corner, arriva il colpo di testa di Szyminski che raddoppia il punteggio dei gialloazzurri. Nel finale Zanetti tenta il tutto per tutto provando alcuni cambi ma senza fortuna: il Frosinone vince 0-2.

Venezia-Frosinone 0-2

Reti: 58' st Novakovich, 71' st Szyminski

Venezia: Lezzerini - Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Felicioli - Fiordilino, Taugourdeau, Maleh - Aramu - Capello, Bocalon. A disp.: Pomini, Ferrarini, Cremonesi, Marino, Molinaro, Vacca, Crnigoj, Bjarkason, Johnsen, Di Mariano, Karlsson, Forte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Frosinone: Bardi - Brighenti, Szyminski, Curado - Salvi, Rohden, Maiello, Kastanos, Beghetto - Ciano, Parzyszek. A disp.: Iacobucci, Marciano, Capuano, Ariaudo, D'Elia, Tribuzzi, Tabanelli, Vitale, Zampano, Ardemagni, , Novakovich, Dionis