Colpo Venezia per difendere la salvezza: che Maleh, battuto lo Juve Stabia

Lo scontro diretto per la salvezza passa dalla partita contro lo Juve Stabia. I lagunari hanno bisogno di punti come le vespe che arrivano da un'ottima prestazione contro il Chievo.

La partita

La gara parte molto meglio per il Venezia che si struttura e si affaccia in avanti più decisamente rispetto all'avversario anche attraverso le incursioni di fascia. Manca, però la concretizzazione dell'azione. Questo almeno fino agli ultimi minuti della prima frazione quando Maleh prima spinge quasi all'autogol Fazio, poi una manciata di secondi dopo, su azione di Lakicevic, indovina una conclusione sporcata dallo stesso Fazio. E' 1-0 per il Venezia. Nella ripresa i lagunari pensano soprattutto a difendere l'importante risultato dai sporadici attacchi avversari: forte segna addirittura ma in posizione di fuorigioco e così il Venezia, offrendo una prova di resistenza, cerca di trovare il raddoppio con il tiro di Molinaro che esce di poco. La partita si inasprisce e prima di qualche nervosismo di troppo Fiordilino viene stoppato quasi a colpo sicuro dall'estremo difensore delle vespe Provedel. Il Venezia fino alla fine tiene e riesce a portarsi a casa l'1-0 finale: un incredibile regalo ai tifosi, un passo avanti verso la salvezza.