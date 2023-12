Il Venezia si blocca: contro il Lecco finisce in pareggio

Il Venezia si blocca in casa contro il Lecco, riuscendo solo a chiudere con un pareggio il match.

La partita

Al 18' subito episodio importante a favore del Lecco: Sersanti entra in area e viene atterrato da Sverko. Cosso indica il dischetto: è rigore. Lepore è freddissimo e insacca alla destra di Joronen che indovina l’angolo ma non può arrivarci: 1-0 per i blucelesti. Il Venezia prova a reagire e lo fa, arrivando al pareggio al 56': cambio gioco su cui Lemmens sbaglia completamente lettura e concede palla a Johnsen che trova la strada spianata per entrare in area e battere Malgrati grazie a un gran diagonale sotto l’incrocio. È 1-1 ma un altro blackout colossale del Lecco, identico a quello con la Ternana, concede agli arancioneroverdi il sorpasso: è Tessmann da 25 metri a indovinare un gran sinistro che si insacca alla destra di Malgrati. Il Lecco però non si scompone e al 70', da un cross al centro dell'area su cui Novakovich fa una sponda magnifica, Ionita calcia di prima intenzione al volo e insacca il definitivo 2-2.