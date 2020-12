Il Venezia esce dal Penzo con le "ossa rotte": Monza fortunato, è 0-2

Nella sfida tra le "pari" Venezia e Monza, le due arrivano alla gara con undici punti ciascuna, prevalgono alla fine i biancorossi per due reti a zero.

La partita

Si affacciano per primi in avanti i lagunari al 12' con Ceccaroni e Forte, il doppio miracolo di Di Gregorio preclude il vantaggio ai lombardi. Il Monza ci mette un po' ad organizzare le idee e al 28' arriva la prima vera occasione e porta la firma di Scaglia, di testa. Al 42' gli ospiti ci riprovano: bravo Lezzerini a proteggere il primo palo. La gara, piuttosto equilibrata, nel primo tempo non offre nulla di più e si arriva al secondo tempo a reti inviolate. Nella ripresa i biancorossi cambiano marcia e al 63', un po' fortunosamente, passano in vantaggio: è il cross di Carlos Augusto a depositarsi in rete. La partita si blocca leggermente: solo all'83' il Monza ci riprova e segna anche se in fuorigioco. Il Venezia c'è e non c'è ma si vede che non è in serata e al 90', in contropiede, arriva la rete dello 0-2 di Dany Mota. La gara, a parte i quattro minuti di recupero, non offre granchè e gli arancioneroverdi escono dal Penzo con il primo stop dopo quattro turni.

Venezia-Monza 0-2

VENEZIA: Lezzerini 5,5; Mazzocchi 6 (74′ Ferrarini 6), Cremonesi 5,5, Ceccaroni 5, Molinaro 6 (74′ Felicioli 6); Fiordilino 5, Vacca 6,5 (74′ Capello 6), Maleh 6,5; Aramu 5,5 (83′ Bocalon sv); Forte 5, Di Mariano 6,5. Allenatore: Zanetti 5

MONZA: Di Gregorio 6,5; Donati 6, Bettella 6,5, Scaglia 6,5, Carlos Augusto 7; Frattesi 5 (46′ Armellino 6,5), Fossati 6 (53′ Barberis 6 (85′ Rigoni sv)), Barillà 6; Gitkjaer 6; Maric 5,5 (79′ Colpani 6), Mota 7. Allenatore: Brocchi 7

RETI: 63′ Carlos Augusto, 90+1 Dany Mota