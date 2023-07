Venezia presente all’evento Padel Mixto di Terni

La provincia di Venezia sarà presente all’evento Padel Mixto, che si terrà a Terni il prossimo weekend. La Squadra di Venezia sarà rappresentata da Sauro Corò, Campione D'Italia in carica nel Powerchair Hockey in coppia con il referente per il Padel del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD), Primo Luogotenente Felice D’Aiello, che commenta: “La Difesa con il GSPD ha fin dall’inizio sostenuto concretamente il movimento sportivo del padel Mixto. Nella cornice di Terni, in questa disciplina unica nel suo genere, mix di sport e inclusivita', un quarto degli atleti presenti sono iscritti al GSPD, a fattiva testimonianza dell’impegno della Difesa a favore della pratica sportiva, mirata alla partecipazione condivisa di atleti, con e senza disabilità, allo stesso evento sportivo, sugli stessi campi, negli stessi giorni”.

Il terzo evento di Padel Mixto, in cui si sfideranno coppie composte da un giocatore in piedi (normodotato) e uno seduto, con disabilità motoria, è un progetto promosso dall’Asd Sportinsieme Roma e da MSP Italia (settore padel) e sostenuto dalla fondazione Entain. L’iniziativa si terrà in contemporanea con l’ottava edizione della Coppa dei Club, pronta a eleggere la sua regina nel weekend. Da venerdì a domenica, a Terni, si gioca infatti la fase finale del campionato nazionale amatoriale a squadre organizzato dal settore padel di MSP Italia (ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni): in campo 16 formazioni provenienti da nove regioni. In palio, al Ternana Padel e a La Romita Padel – i due circoli che ospiteranno le finali – il titolo conquistato lo scorso anno a Pescara dai romani del Mas Padel. E con i padroni di casa del Ternana Padel spicca la presenza di Paolo Di Canio: l’ex calciatore, oggi affermato opinionista televisivo, scenderà in campo come accaduto lo scorso anno per altri ex giocatori come Gigi Di Biagio e Christian Panucci. Così come nel 2022 anche queste finali, come sempre accompagnate da momenti di divertimento che vanno oltre la competizione sportiva.

La regione più rappresentata sarà il Lazio, con i campioni nazionali in carica del Mas Padel che hanno ottenuto di diritto l’accesso a queste finali nazionali. Con loro anche il Padel Colli Portuensi e l’Eschilo (finalista vincitrice e perdente della fase di Roma e provincia) e il Pelota Padel, vincitore della fase regionale. A loro si aggiungono: Ternana Padel, Romita Padel e Superpadel (Umbria), Spazio Newton (Sardegna), Marco Polo Padel Club (Veneto), Smash Padel&Beach (Marche), Tikipadel e Padel Loca Bellante (Abruzzo), Acquara Sport (Campania), Padwel Trani (Puglia), Pro Parma Academy e Blue Padel Carpi (Emilia-Romagna). Il Lazio ha conquistato gli ultimi quattro titoli: prima del Mas Padel, infatti, a imporsi erano state Pink Padel (2019), Padel Colli Portuensi (2020) e Latina Padel Club (2021).