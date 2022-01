Venezia, 5 giocatori positivi in lista: contro l'Inter per ora si gioca

Il Venezia ha depositato regolarmente in Lega, entro i termini prestabiliti (e quindi prima di mezzogiorno), la lista dei 25 giocatori convocati per disputare il match di sabato a San Siro contro l'Inter. Si ferma per ora a 5 il numero dei calciatori in elenco attualmente positivi al Covid, quattro in meno rispetto al limite che imporrebbe il rinvio della partita a data da destinarsi.

«Dei 25 giocatori in lista, - ha commentato il presidente del Venezia, Duncan Niederauer - 5 risultavano positivi nel momento in cui l'abbiamo presentata. In precedenza erano stati isolati dalla squadra e ovviamente non accompagneranno il team a Milano». La situazione è ancora fluida, per quanto meno allarmante rispetto a quanto sembrava nelle scorse ore. Così come previsto dal regolamento, i negativi saranno sottoposti in serata a una nuova tornata di tamponi.

Salvo che i risultati dei test non dicano diversamente, «è nostra intenzione disputare la partita contro l'Inter, come da programma. - ha aggiunto Niederauer - Siamo una società che rispetta le regole e il campionato, e i nostri giocatori sani sono pronti a lottare e a dare il meglio domani sera. La squadra che schiereremo è forte ed è pronta a rappresentarci come i leoni che siamo».