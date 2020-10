Il Venezia passeggia sul Pescara: quattro gol e chiusa la pratica abruzzese

Festival del gol per il Venezia che infligge al Pescara il terzo ko consecutivo grazie ad un rotondo 4-0: un risultato che fa contemporaneamente godere i Leoni e scricchiolare la panchina di Oddo.

La partita

Il Venezia gioca motivato per tutto il primo tempo e il Delfino deve arrendersi ai padroni di casa già nei minuti di recupero della prima frazione: al 46', infatti, c'è il tocco sotto porta di Aramu, ben imbeccato dall'assist di testa di Johnsen a sua volta servito dal cross di Mazzocchi. È goal, Venezia in vantaggio. Si va così a riposo sull'1-0 in favore degli uomini di mister Zanetti. Nella ripresa, al 48', ecco subito il raddoppio: dopo una serie di rimpalli, conclusione vincente di Forte su assist di Maleh. Venezia 2 - Pescara 0. Al 74' viene espulso Nzita per doppia ammonizione: in dieci uomini, si complica ulteriormente una situazione già di per sè difficile per gli avversari. All'81' quindi la pressione dei lagunari si fa sempre più asfissiante e arriva il tris per i veneti grazie a Maleh. Un risultato che diventa ancora più rotondo infine al 90' quando Karlsson sigla il poker incocciando davanti a un incolpevole Fiorillo. Una serata assolutamente da ricordare per i veneti che festeggiano meritatamente la vittoria.

Venezia-Pescara 4-0

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Molinaro, Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Vacca, Fiordilino, Maleh, Aramu, Forte, Johnsen. A disp.: Pomini, Ferrarini, Marino, Svoboda, Taugourdeau, Felicioli, Rossi, Črnigoj, Capello, Bjarkason, Di Mariano, Karlsson. All. Zanetti.

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Drudi, Bocchetti, Nzita, Memushaj, Balzano, Capone, Riccardi, Oméonga, Diambo, Galano. A disp.: Arlotti, Alastra, Scognamiglio, Masciangelo, Ventola, Guth, Jaroszyński, Valdifiori, Busellato, Fernandes, Bočić, Belloni. All. Oddo.

Reti: Aramu 46', Forte 48', Maleh 81', Karlsson 90'

Arbitro: Maggioni di Lecco