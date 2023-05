Venezia Powerchair Football: ko contro Roma, ma vittoria per il terzo posto

Il Venezia Powerchair Football, progetto condiviso tra i Black Lions della Polisportiva Terraglio ed il Club lagunare attualmente impegnato nei playoff di Serie B, conferma il terzo posto della passata stagione dopo aver perso per 1 a 0 la semifinale contro i Campioni in carica Thunder Roma ed essersi imposti con lo stesso punteggio nella finale per il terzo posto contro i Red Cobra Palermo.

Velenoso l’andamento del primo incontro, giocato come match di apertura delle Final Four: il Venezia ha tenuto costantemente il possesso del gioco, attaccando fin dalle prime fasi soprattutto con l’elettrico Simone Ranzato, giocatore a tutto campo e spina nel fianco degli avversari dal primo al quarantesimo minuto. Dopo diverse occasioni da goal sfumate ed un primo tempo chiuso sullo 0 a 0, nella ripresa l’episodio decisivo: una rimessa laterale mal controllata nella traiettoria del pallone ha determinato il vantaggio per i romani, giunto davvero inatteso per l’andamento complessivo del match. Gli arancioneroverdi hanno continuato ad attaccare cercando il pareggio, ed a quattro minuti dalla fine trovano la rete decisiva: Ranzato evita mezza difesa e di forza spinge la sfera oltre la linea di porta, superandola con ampio margine. L’arbitro però misteriosamente non convalida e ordina la rimessa dal fondo: tra le proteste dei giocatori e della panchina, gli ultimi giri di lancette sono concitati e molto innervositi, il Venezia preme senza sosta, sfiora il goal per questione di millimetri, ma non riesce a ribaltare il risultato regalando ai Thunder la seconda finale consecutiva.

Il Venezia torna così in campo nel tardo pomeriggio, giocando una gara molto solida contro i Red Cobra Palermo: finisce 1 a 0, con rete di Ion Jignea, tre pali pieni ed almeno altre due occasioni nettissime per aumentare lo score. Resta l’amarezza per un finale di stagione che poteva e doveva essere diverso, dopo aver letteralmente dominato la regular-season ed aver giocato due partite di finale che hanno confermato il valore assoluto della squadra e dello staff.



Semifinale: VENEZIA FC v THUNDER ROMA 0-1

Finale 3° posto: VENEZIA FC v RED COBRA PALERMO 1-0