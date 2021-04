Il Venezia colpisce due traverse ma non segna, la Reggina fa due tiri e due gol: pesante ko dei lagunari

Il Venezia affronta la Reggina nel match prepasquale: senza Forte, il mister conferma sostanzialmente la squadra che ha stravinto contro il Monza.

La partita

Bene i lagunari nel primo tempo: sono due le occasioni più ghiotte create dagli uomini di Zanetti che colpiscono una traversa prima con Johnsen al 36', servito da Esposito, e poi con Modolo al 43' imbeccato da Taugourdeau. Il piattone, però, si spegne sul montante. Reggina quasi immobile, gli arancioneroverdi vanno negli spogliatoi con il rammarico di non essere riusciti a concretizzare le due ottime opportunità. Nella ripresa, come spesso accade nel calcio, la gara cambia volto ed è la Reggina, al 52', a concretizzare e passare in vantaggio: Pomini sbaglia l'uscita e Di Chiara deposita in rete sugli sviluppi di un calcio da fermo. La partita si fa più tesa e il Venezia non riesce a rendersi pericoloso come vorrebbe. Al 68', infatti, gli amaranto la chiudono: la conclusione di Situm non appare imprendibile ma Pomini non riesce a opporsi. Finisce 0-2 con la Reggina che capitalizza le uniche due conclusioni della gara, decretando uno stop che non ci voleva per gli arancioneroverdi.

Venezia-Reggina 0-2

Marcatori: 52′ Di Chiara (R), 67′ Situm (R)

Venezia (4-3-1-2): Pomini; Ferrarini, Modolo, Ceccaroni, Molinaro (75′ Crnigoj); Maleh, Taugordeau (75′ Dezi), Fiordilino (56′ Di Mariano); Aramu (75′ Karlsson); Johnsen, Esposito (56′ Bocalon). A disposizione: Maenpaa, Cremonesi, Felicioli, Rossi, St Clair, Svoboda, Ricci. Allenatore: Zanetti.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara (89′ Dalle Mura); Crimi (84′ Bianchi), Crisetig; Situm, Kingsley (28′ Bellomo), Edera (84′ Liotti); Orji (46′ Montalto). A disposizione: Guarna, Plizzari, Delprato, Loiacono, Chierico, Micovschi, Denis. Allenatore: Baroni.