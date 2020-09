Venezia più concreto del Vicenza, il derby è arancioneroverde

Finisce con una vittoria il derby tra Venezia e Vicenza che sancisce l'esordio (fortunato) in campionato dei lagunari.

La partita

Già nei primi minuti del match il Venezia si affaccia in avanti e sfiora il vantaggio: Ceccaroni prova la conclusione ma Cinelli riesce a salvare. Il Vicenza prova a rispondere ma al quarto d'ora sono ancora i lagunari a rendersi pericolosissimi: Bocalon con una giocata entra in area, calcia ma il suo tiro viene respinto da Grandi. Cinque minuti dopo il Venezia pasticcia in fase difensiva all'interno della sua area e rischia il gol beffa, fortunatamente nel pressing su Lezzerini la palla rotola fuori. Al 36' la svolta: Capello si guadagna un rigore che Aramu trasforma. E' l'1-0 dei padroni di casa. Nella ripresa è il Vicenza a prendere coraggio e tentare di recuperare lo svantaggio con i cugini: ci provano prima Pontisso, poi Beruatto ma senza fortuna. Il Venezia rischia qualcosina e dalla mezz'ora le squadre si allungano e diventano imprevedibili: Di Mariano e Rigoni vanno vicini alla rete ma è nel finale che il Venezia può veramente ringraziare il cielo. Cappelletti nell'area avversaria prova la conclusione spedendo però la palla fuori. Un errore che regala al Venezia i primi tre punti del campionato.

Venezia-Vicenza 1-0

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ferrarini, Modolo, Ceccaroni, Felicioli; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Capello, Bocalon, Aramu. A disposizione: Pomini, Molinaro, Vacca, Forte, Marino, Johnsen, Rossi, Bjarkason, Di Mariano, St. Clair, Svoboda, Crnigoj.

All.: Zanetti

L. R. VICENZA (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Beruatto; Vandeputte, Pontisso, Cinelli, Dalmonte; Gori, Guerra. A disposizione: Pizzignacco, Gerardi, Scoppa, Zonta, Giacomelli, Pasini, Marotta, Ierardi, Issa, Barlocco, Rigoni, Mancini.

All.: Di Carlo.

Arbitro: Meraviglia di Pistoia