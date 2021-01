Vicenza-Venezia, campo pesante e poca grinta: pari tra cugini

Il ghiaccio e il campo pesante bloccano gli arancioneroverdi sullo 0-0 contro il Vicenza.

La partita

Poco esaltante la prima frazione dove vale la pena registrare da subito la difficoltà di giocare su un terreno difficile. Il piu pericoloso in questo frangente è Beruatto capace anche di trovare la rete su corner, poi annullata per fuorigioco. Il Venezia si vede poco, ma nella ripresa il match cambia registro. Il più pericoloso diventa improvvisamente Forte: al 60' Grandi viene espulso. Per i lagunari comincia una nuova vita e al 77' l'attaccante gira di testa e colpisce il palo nella piu bella ma sfortunata azione arancioneroverde. Un pressing sui cugini che sfortunatamente non cambia le sorti del match: 0-0 il risultato finale.