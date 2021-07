Colpo Reyer, Victor Sanders in orogranata

L’Umana Reyer Venezia ha raggiunto l’accordo per la stagione sportiva 2021/22 con Victor Sanders, guardia di 196 cm, nato a Portland (USA) il 16 febbraio 1995.

Carriera

Sanders ha militato l’ultima stagione nella Dolomiti Energia Trentino, disputando 31 incontri tra regular season e playoff in Serie A (9,8 punti – high 23 contro Sassari -, 2,3 assist e 2,2 rimbalzi di media), 16 in EuroCup (10,1 punti – high 22 contro Promitheas – 1,6 assist e 2,1 rimbalzi) e 6 in SuperCoppa italiana. Formatosi alla Jefferson High School di Portland e poi all’Università dell’Idaho, ha disputato nell’estate 2018 la Summer League con i Denver Nuggets prima di trasferirsi in Europa, ad Anversa. Nella prima delle due stagioni in Belgio, dove ha conquistato due Coppe nazionali, Sanders ha raggiunto anche la Final Four della Basketball Champions League.

Le sue parole

«E’ un onore essere stato scelto dalla Reyer – le parole di Victor Sanders – Un club di grande prestigio che ha scritto pagine di storia in Italia e che ha cultura vincente. La cosa che mi ha impressionato affrontando la Reyer da avversario è la grande capacità della squadra di giocare insieme, si percepisce che l’obiettivo di ogni giocatore è vincere e fare ciò che è necessario per ottenere la vittoria. Dovrò fare del mio meglio, arriverò a Venezia con la giusta mentalità e lo spirito di voler migliorare giorno dopo giorno. L’Umana Reyer è un club che migliora i giocatori, un’organizzazione di alto livello.

Non vedo l’ora di iniziare e di vivere Venezia, una delle città più belle al mondo».