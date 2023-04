Volksbank Reyer School Cup, vince l’istituto Pacinotti di Mestre

Dopo tre mesi di torneo, in cui sono state disputate 92 partite con oltre 600 atleti in campo e 40mila persone sugli spalti, il meraviglioso viaggio dell’ottava edizione della Volksbank Reyer School Cup termina con il trionfo del Pacinotti di Mestre che in finale supera il Majorana Corner di Mirano.

La finale

Istituto Pacinotti di Mestre - Liceo Majorana Corner di Mirano: 37-16

Istituto Pacinotti: Bordino, Vecchina, Inchiostro 2, Castellani, Barbero 4, Vian, Ceolin 3, Ojog 6, Ugenti, Bonivento 2, Gattel 13, Pieropan 7. All. Fiozzo.

Liceo Majorana Corner: Bortolato A., De Nat 7, Pellizzon S. 5, Pellizzon T., Fiore 3, Pasqualetto, Bortolato M., Vallongo, Casarin 1, Basato, Masiero, Sorato. All. Simionato.

Trionfa l’istituto Pacinotti di Mestre che in finale supera l’ottimo Majorana Corner vincendo così la Volksbank Reyer School Cup 2023, la prima della propria storia. Una vittoria autoritaria per i ragazzi mestrini che fanno la differenza nel secondo tempo lasciando solo 2 punti segnati agli avversari: un 16-2 complessivo che non lascia scampo al Majorana Corner. Dopo la finale persa nel 2014, dunque, l'Istituto Pacinotti entra nell'albo d'oro della RSC.

Il Pacinotti schiera nello starting five Barbero, Gattel, Bonivento, Ojog e Pieropan, mentre il Majorana Corner risponde con Sebastiano Pellizzon, De Nat, Alessandro Bortolato, Casarin, e Fiore. Ojog apre il match con un incursione al ferro. Il Majorana piazza una zona fronte pari per arginare il talento offensivo dell’istituto mestrino. Sebastiano Pellizzon confeziona un gioco da 2+1 a cui risponde Gattel con una tripla dall’angolo, 7-3 al 3’. Sull’asse Gattel-Pieropan e il Pacinotti allunga sul 13-5 al 5’. Una giocata da fantascienza di Barbero regala il +9 ai mestrini, 15-6 al 6’. Il margine tre le due squadre aumenta con quattro punti in fila di Pieropan, 19-6 al 7’. Si accende De Nat: due bombe consecutive della combo di Mirano fermano il punteggio sul 19-12 al 9’. Il Pacinotti continua a sbagliare troppi liberi, mentre dalla parte opposta Sebastiano Pellizzon non perdona. I decibel del Taliercio si alzano: il parziale di 8-0 del Majorana si chiude con i liberi del Pacinotti segnati da Barbero con cui termina il primo tempo sul 21-14. A inizio ripresa, subito Ojog e Gattel fanno vedere tutto il loro talento offensivo, 26-14 al 12’. I ragazzi di Mirano non riescono a sbloccarsi rimanendo a zero punti segnati dopo oltre tre minuti di gioco. Il match a metà ripresa è definitivamente chiuso con i punti di Inchiostro, 33-14 con il Majorana Corner ancora a secco di punti. Il cronometro corre troppo veloce per le speranze del Majorana considerando soprattutto il divario. Il Pacinotti chiude in trionfo e vince la Volksbank Reyer School Cup 2023 con i suoi studenti in tripudio. 37-16 il finale.

MVP: Andrea Gattel del Pacinotti di Mestre, il quale è anche il miglior realizzatore delle Final Four.

Miglior Coach: Mattia Fiozzo - Marianna Serao del Pacinotti di Mestre.

Vincitore Volksbank 3-point contest: Pietro Iannuzzi del Parini di Mestre. In una gara molto combattuta a ridosso della finalissima del torneo Iannuzzi sfrutta al meglio le sue doti balistiche e la rapidità nel completare il percorso per conquistare il titolo di migliore tiratore da 3 punti dell'edizione 2023.